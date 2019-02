Johannes Piontek führt nun den Grieser Bund Küps

Nach 20 Jahren hat Horst Piontek sein Amt als Vorsitzender des Grieser Bundes abgegeben. Zu seinem Nachfolger wurde Johannes Piontek einstimmig gewählt.

Der scheidende Vorsitzende will weiter den Grieser Bund mit Rat und Tat unterstützen und wünscht sich, dass neue Ideen in den Verein eingebracht werden um den rückläufigen Mitgliederstand wieder nach vorne zu bringen. Wahlleiter Heinz Münch würdigte die Arbeit von Horst Piontek über zwei Jahrzehnte ausführlich.

Die weiteren Wahlergebnisse: Zweite Vorsitzende Anette Ammon, Schriftführer Björn Ammon, Kassenverwalter Matthias Erras, Kassenprüfer Helmut Hanna und Heinz Münch, Vereinsausschuss Hans Barnickel, Steffen Hopf, Ralf Leiter, Josef Mager, Anna Piontek, Corinna Schulz und Bernd Steger.

In seinem Bericht erinnerte Horst Piontek an das gut besuchte Sommerfest, das erstmals auf dem neugestalteten Rathausvorplatz abgehalten wurde. Der Vereinsausflug in den Bayrischen Wald zum Joska-Glasparadies in Bodenmais war ein Erlebnis. Heidi und Annemarie Hopf, Anette Ammon und Karin Glier schmückten wieder den Osterbrunnen vor dem Rathaus. Der Abschluss des Vereinsjahres war der Seniorennachmittag im November. Horst Piontek dankte dem ebenso scheidenden Zweiten Vorsitzenden Josef Mager für 14 Jahre gute Zusammenarbeit.

Das ehreamtliche Engagement des Grieser Bundes lobte Erster Bürgermeister Bernd Rebhan in seinem Grußwort. Auch er würdigte die Leistung von Horst Piontek. Bevor der offizelle Teil der Mitgliederversammlung mit dem Grieser-Bund-Lied beendet wurde, überreichte der neue Vorstand Johannes Piontek an die scheidenden Vorstände ein Präsent. H.P.