Johannes Markert ist gestorben

Im Alter von 92 Jahren ist Johannes Markert, früherer Seelsorger in Jesserndorf, gestorben. Das teilte das Bistum Würzburg am Mittwoch mit. Das Requiem für den Verstorbenen wird am Samstag, 16. November, um 10 Uhr in der Kuratiekirche Sankt Kilian in Holzhausen gefeiert. Die Beisetzung schließt sich an. Bereits um 9.30 Uhr wird der Rosenkranz gebetet. Der 1916 in Holzhausen geborene Johannes Markert wurde am 22. Juli 1951 in Würzburg von Bischof Julius Döpfner zum Priester geweiht. 1955 wurde er Pfarrverweser in Jesserndorf, ein Jahr später Pfarrer. Dekanatsjugendseelsorger war Markert von 1955 bis 1963 im damaligen Dekanat Ebern. 1963 wechselte er nach Lohr-Sendelbach und wirkte dort viele Jahre. Seinen Ruhestand verbrachte der Seelsorger in Bad Bocklet. pow