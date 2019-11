Johannes Kreß scheidet aus

Am Donnerstag, 7. November, findet um 19 Uhr in der Aula der Grundschule die nächste Sitzung des Oberreichenbacher Gemeinderats statt. Themen sind unter anderem die Entlassung von Johannes Kreß aus dem Gemeinderat und die Entscheidung über das Nachrücken als Listennachfolger sowie die Entscheidung über die Teilnahme an der zentralen Ausschreibung der Endgeräte für die digitale Alarmierung der Feuerwehr Oberreichenbach durch den Freistaat Bayern. Weiter geht es um die Berufung des Wahlleiters für die Kommunalwahl 2020. red