Johannes Hausmann ist neuer CSU-Chef in Ziegelerden

Der CSU-Ortsverband Ziegelerden wählte in der Hauptversammlung einen neuen Vorstand. Dabei wurde Johannes Hausmann einstimmig zum Nachfolger des bisherigen Vorsitzenden Bernhard Roth gewählt.

Bernhard Roth blickte auf die guten Ergebnisse der CSU in Ziegelerden bei den Wahlen auf Bundes- und Landesebene. Schatzmeister Andreas Roth gab den Kassenbericht. Dominic Schneider bestätigte ihm eine einwandfreie Buchführung.

Die Neuwahlen brachten folgende weiteren Ergebnisse: Stellvertretende Vorsitzende Bernhard Roth und Frank Heim; Schatzmeister Andreas Roth; Schriftführerin Barbara Hausmann; Kassenprüfer Dominic Schneider und Christian Kapfhammer; Beisitzer Alfons Graf, Stefan Roth, Dominic Schneider, Edith Schreiber und Udo Ströhlein.

Johannes Hausmann, Frank Heim und Markus Wich dankten dem scheidenden Vorsitzenden Bernhard Roth für dessen großartiges Engagement. Hausmann betonte, dass Roth das gemeinsame Dorffest aller Vereine initiiert und sich für den Tappenmacher-Platz engagiert habe.

Heinz Hausmann, Ehrenvorsitzender des CSU-Kreisverbands, dankte allen Gewählten für die Bereitschaft zur Mitwirkung.

Dritter Bürgermeister Markus Wich berichtete über die Arbeit der CSU-Stadtratsfraktion: "Es ist ein Riesenerfolg, die Schulden der Stadt von 62 Millionen Euro im Jahr 2006 auf nun rund 15 Millionen geviertelt zu haben." Als stärkste Fraktion habe die CSU die Konsolidierung der Stadtfinanzen vorangetrieben. Das Ergebnis könne sich sehen lassen. Man habe wieder Spielraum für Sanierungen und Neugestaltungen. So könnten das dringend notwendige Sanierungsprogramm aller Kindergärten abgearbeitet und die maroden Straßen hergerichtet werden. "Entgegen des SPD-Aufschreis für eine Dorferneuerung in Fischbach wollen wir ein Gesamtkonzept für die Erneuerung und Gestaltung der Stadtteile. Wir wollen alle Orte weiterentwickeln", erklärte Wich. Nun sei es an der Zeit, nach drei Jahrzehnten endlich wieder das Bürgermeisteramt als CSU zu gewinnen. "Wir werden mit einer starken Stadtrats-Mannschaft den Grundstein dafür legen", so Markus Wich.

Johannes Hausmann dankte allen für ihre Bereitschaft, mit anzupacken: "Wir dürfen das Feld nicht gleichgültig Kräften überlassen, deren Parolen und Demokratieverständnis sich jenseits von Freiheit und Grundordnung bewegen." Die Europa-Wahl habe hier eine große Bedeutung. hs