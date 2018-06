Johannes-Gemeinde feiert

red



Die evangelische Johanneskirche in Hallstadt feiert an diesem Wochenende Johanneskirchweih.Den Auftakt bildet am Samstag, 23. Juni, ein Vorabendkonzert mit dem Kirchenchor, der Band "Funkenflug", Instrumentalsolisten, dem Ökumenischen Kinderchor und dem Ökumenischen Quartett. Das Konzert beginnt bereits um 18 Uhr in der Johanneskirche. Danach ist Gelegenheit, gemeinsam das Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden anzuschauen.Am Sonntag wird um 9.30 Uhr der Festgottesdienst gefeiert - mit Kirchparade und anschließendem Frühschoppen, teilt die Gemeinde weiter mit. Festbetrieb ist den ganzen Tag rund um die Kirche und auf der Gemeindewiese. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Um 14.30 Uhr gibt es einen Krabbelgottesdienst für die Kleinen und die Familien. Danach können die Kinder bei einer Spielstraße Verschiedenes ausprobieren. Um etwa 16.45 Uhr zaubert Klausini für Kleine und Große in der Kirche.