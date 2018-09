Johannes Beetz führt jetzt die Wehr

In geheimer Wahl wählten die aktiven Floriansjünger der FF Haßlach Johannes Beetz zum Ersten Kommandanten. Der bisherige Erste Kommandant, Bernhard Detsch, wurde zum Stellvertreter gewählt. Detsch führte die Haßlacher Wehr 24 Jahre lang und wollte nun auf eigenen Wunsch in die zweite Reihe treten, da er in spätestens vier Jahren, nach jetzt gültigem Gesetz, aus Altersgründen ohnehin aus dem aktiven Dienst ausscheiden muss. Er wünschte seinem 38-jährigen Nachfolger viel Erfolg und sagte seine Unterstützung zu wo sie gebraucht werde.

Zuverlässig und pflichtbewusst

Der neue Erste Kommandant Johannes Beetz erfüllt alle Voraussetzungen, um als Kommandant die Wehr zu führen. Er ist seit sechs Jahren stellvertretender Kommandant gewesen und hat vor sechs Jahren auch schon den Lehrgang, "Leiter einer Feuerwehr" erfolgreich absolviert. Vom stellvertretenden Jugendwart über Trupp- und Gruppenführer hat er sich in der Jugendfeuerwehr und danach in der aktiven Mannschaft als zuverlässiger und pflichtbewusster Feuerwehrmann an die Spitze der 25 Aktiven hochgearbeitet und ihr Vertrauen bekommen.

Übergabe besprochen

Er und Bernhard Detsch haben im Sinne einer ordnungsgemäßen Übergabe vorher besprochen, dass ihn sein Vorgänger voll unterstützen wird. "Mir macht der Feuerwehrdienst sehr viel Spaß, deshalb war ich gerne bereit, diese anspruchsvolle Aufgabe zu übernehmen", sagte Beetz. Bürgermeister Rainer Detsch (FW) fungierte als Wahlleiter und zeigte sich glücklich über diese Lösung.

Die Wehr werde nun von zwei engagierten Kommandanten und einem bewährten Führungsduo geführt, was den Aktiven zugute kommen werde. Er dankte und gratulierte dem Duo für sein außerordentliches Engagement in der FF Haßlach zum Wohle der Bürger. Mit dem Bau einer neuen Fahrzeughalle und der Auslieferung des neuen Einsatzfahrzeuges Ende dieses Jahres liegen große Aufgaben und Herausforderungen vor den beiden Führungskräften und der gesamten Wehr. Dies alles zu bewältigen, bedarf eines guten Miteinanders und einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.

Dank an Vorgänger

Insbesondere ging der Dank des Gemeindeoberhauptes an den langjährigen Ersten und jetzigen Zweiten Kommandant Bernhard Detsch. Mit Besonnenheit und hoher feuerwehrtechnischer Kompetenz habe er die Feuerwehr über 24 Jahre sehr erfolgreich geführt. Dabei wurde von ihm stets auch die Kameradschaft gepflegt und Wert auf ein gutes "Betriebsklima" gelegt, lobte Bürgermeister Detsch. Als Vertreter des Feuerwehrvereins sprach auch Stefan Schwämmlein Worte des Dankes insbesondere an Bernhard Detsch für seinen außerordentlichen ehrenamtlichen Einsatz als Aktiver der Feuerwehr und für die langen Jahre als Erster Kommandant aus.

Karl-Heinz Hofmann