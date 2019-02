Johanna Trosbach eröffnete ihre Praxis

Eine neue Praxis für Psychotherapie ist in Königsberg eröffnet worden. Dr. Johanna Trosbach hat sich als Psychotherapeutin in Königsberg niedergelassen. Sie hatte zunächst in Leipzig über die Auswirkungen psychischer Erkrankungen auf Angehörige geforscht und dann nach einer Therapieausbildung in Dresden und Berlin 15 Jahre in der Psychiatrie mit Patienten mit unterschiedlichen psychischen Störungen gearbeitet. Nach mehrjähriger Tätigkeit in Norwegen gelangte sie nun nach Königsberg, wo sie sich mittlerweile heimisch fühlt. sn