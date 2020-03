Johanna Ruß verabschiedet

Kürzlich ging mit Johanna Ruß eine Mitarbeiterin in den Ruhestand, die stets mit Herzblut für die Sparkasse Kulmbach-Kronach arbeitete. In einer Feierstunde in der Geschäftsstelle Stockheim wurde sie von Vorstandsvorsitzendem Klaus-Jürgen Scherr, Vorstandsmitglied Harry Weiß und dem Geschäftsstellen-Team verabschiedet. Dabei sprach Scherr von einer Zäsur in Stockheim: "Mit Johanna Ruß verlieren wir eine echte ,Kümmerin‘. Der Kunde stand immer an erster Stelle, egal wo, egal wann - Johanna Ruß stand ihren Stockheimern mit Rat und Tat zur Seite. Sie wurde von Kunden und Mitarbeitern gleichermaßen hochgeschätzt." Scherr dankte Johanna Ruß für ihr herausragendes Engagement in 42 Jahren und wünschte ihr eine glückliche und gesunde "Rentnerzeit".

Gleichzeitig wurde der Führungsstab vom ehemaligen Geschäftsstellenleiter Jürgen Lenker an Stefan Böhnlein übergeben. Böhnlein war während seiner Sparkassenlaufbahn bereits Mitarbeiter in der Geschäftsstelle Stockheim. "Auch wenn Ihre Vorgänger die Messlatte ziemlich hoch gelegt haben, ist uns die Wahl nach einem geeigneten Nachfolger sehr leicht gefallen.", sagte Harry Weiß. red