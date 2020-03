Johanna Popp feierte 80.

Ihren 80. Geburtstag feierte kürzlich Johanna Popp mit ihren Verwandten und Bekannten in der Pro-Seniore-Residenz in Wirsberg.

Die Jubilarin ist in Leuchau geboren und aufgewachsen. Als junges Mädchen war sie in der elterlichen Landwirtschaft tätig und besuchte die landwirtschaftliche Berufsschule. Danach folgte eine Anstellung in einem Pflanzgarten der Staatsforsten, ehe sie schließlich im Dressin-Werk in Kulmbach eine Dauerarbeitsstelle bis zu ihrer Verrentung fand.

Seit fünf Jahren verbringt sie ihren Lebensabend in der Senioreneinrichtung Pro Seniore.

Die Glückwünsche des Marktes Wirsberg überbrachte Bürgermeister Hermann Anselstetter. Werner Reißaus