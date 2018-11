Johanna Lang feierte ihren 101. Geburtstag

Einen ganz besonderen Geburtstag feierte jetzt Johanna Lang, Bewohnerin der Seniorenresidenz "Löwenquell" in Bad Rodach. 101 Jahre alt wurde die musikbegeisterte Seniorin. Nicht nur für Bürgermeister Tobias Ehrlicher ein Grund, zum Gratulieren vorbeizuschauen.

"Das ist ein ganz besonderer Geburtstag in unserer Region", betonte neben Bürgermeister Ehrlicher auch der stellvertretende Landrat Rainer Mattern, der es sich ebenfalls nicht nehmen ließ, der Jubilarin zu gratulieren. Seit 2015 lebt Johanna Lang in der Seniorenresidenz "Löwenquell" in der Max-Roesler-Straße und ist nach wie vor sehr aktiv. Bis vor kurzem sang sie noch im Chor mit und war ebenfalls Mitglied des Bad Rodacher Singkreises.

Gefeiert wurde der 101. Geburtstag dann in festlichem Rahmen im Café Roco in der Einrichtung. red