Johann Semmlinger empfiehlt Bescheidenheit

Johann Baptist Semmlinger feierte am Samstag in Röttenbach seinen 90. Geburtstag. Zum Gratulieren kamen neben Verwandten, Freunden und Nachbarn auch die stellvertretende Landrätin Gabi Klaußner (CSU) und Bürgermeister Ludwig Wahl (FW) mit dem dritten Bürgermeister Hans Götz (FW).

Neben einem Präsentkorb hatten sie noch ein besonderes Geschenk für den Jubilar: "Wir drei Bürgermeister haben in einer Kurzkonferenz vorhin beschlossen, dass jetzt im Frühjahr der Gehweg bei deinem Haus abgesenkt wird, dass du besser mit deinem ,Papamobil‘ rangieren kannst", meinte Ludwig Wahl schmunzelnd. Auch Röttenbachs Pfarradministrator Jacob Kurasserry war vorbeigekommen, um dem Jubilar zu gratulieren.

Semmlinger ist in Großenseebach geboren. Sein Vater Johann war von Beruf Dorfmetzger. Seine Mutter Anna, geborene Haselmann, war Hausfrau. Die fünf älteren und auch zwei jüngere Geschwister sind bereits gestorben. Von 1944 bis 1948 absolvierte er eine Schlosserlehre in Erlangen und anschließend arbeitete er bis zur Rente bei einer großen Firma in Herzogenaurach. Die Kriegszeiten erlebte er oft in Luftschutzkellern mit Fliegeralarmen und Bombennächten in Nürnberg.

Paprikazucht im Wintergarten

Seine Frau Anna, eine geborene Dietz, lernte er beim Tanzen kennen und im November 1958 wurde in Hannberg geheiratet. Seit 1967 lebt er mit seiner Familie schon in Röttenbach. Von vier Kindern leben noch drei. Stolz ist er auf seine zwei Enkelkinder Leona und Nina. Seine Hobbys sind die Werkstatt, der Garten und die Paprikazucht, die er im Wintergarten betreibt. Mit seiner Gesundheit ist er dem Alter entsprechend zufrieden. Das Ehepaar versorgt sich noch alleine, natürlich mit Unterstützung der Tochter Hilde, die im Nachbarhaus wohnt.

Immer wieder läutete es an der Haustüre, vom VdK kam Vroni Schmitt und vom Gartenbauverein gratulierten Anita Langer und Hannsdieter Hirsch dem Jubilar. Auch bei der Feuerwehr ist er Mitglied. Sein einziger Wunsch für die Zukunft ist, noch lange gesund zu bleiben. Einen Tipp hatte er für alle seine Gratulanten: "Sei immer bescheiden, verlang nicht zu viel, dann kommst du zwar langsam, aber sicher ans Ziel!"