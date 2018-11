Johann Pfister zum Friedensbürger ernannt

Auf Einladung von Serge Jalu, Bürgermeister der Partnerstadt Montauban de Bretagne, organisierte das deutsch-französische Partnerschaftskomitee unter Leitung von Ulli Schulte-Durmann und Renate Heinz den Besuch zum Friedensfest anlässlich der 100-jährigen Wiederkehr des Endes des Ersten Weltkrieges.

Bischbergs Erster Bürgermeister Johann Pfister, OKR-Vorsitzender Georg Schmitt sowie Mitglieder des Partnerschaftskomitees machten sich auf die 1200 Kilometer weite Reise in die Bretagne. Bürgermeister Jalu zeigte sich erfreut, dass die Bischberger Delegation zu diesem Gedenktag in die Bretagne reiste.

Am Samstag wurde den Bischbergern Dinan, die historische Künstlerstadt, in einer lebhaften Führung näher gebracht und hier erfuhr man, dass es bei den richtigen bretonischen Helden auch mal notwendig war, ist vier Grabstätten zu errichten. Am Abend feierte man dann in Montauban einen fränkischen Abend.

Am Sonntag folgten die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Gedenktag zum Ende des Ersten Weltkrieges. Beeindruckend schon der Gedenkgottesdienst, der vom Pfarrer mit Briefen von französischen Priestern, die im Krieg als Soldaten eingesetzt waren, untermalt wurden. Ein eindrucksvolles Bild bildeten die Fahnenträger, die im Halbkreis um den Altar gruppiert waren. Um 11 Uhr läuteten wie vor hundert Jahren in ganz Frankreich die Kirchenglocken zur Erinnerung an das Kriegsende.

Anschließend traf man sich am Ehrenmal zum Gedenken an die verstorbenen Soldaten am Rathaus. Mit der französischen Nationalhymne endete der Festakt. Man formierte sich, um zur Festhalle zu gehen und dort das Friedensfest zu begehen. Ergreifend dort die Schulkinder, die Briefe verlasen und drei Lieder vortrugen, die das Leid und die Angst der Soldaten aufzeigten. In den Reden der Bürgermeister wurde der Ereignisse und der Folgen gedacht. Von Bischberger Seite wurde zur Erinnerung eine Friedenskerze überreicht und entzündet, und symbolisch wurden mehrere Hunderte Kerzen daran entzündet und an die Besucher verteilt, um den Frieden zu verbreiten. Das diese Kerzen durch die französischen und deutschen Kinder entzündet und verteilt wurden, verstärkte die Symbolik.

Eine besondere Überraschung hatte der Verein der Friedensbürger parat, denn sie ernannten Bürgermeister Johann Pfister zum Friedensbürger. Der stellvertretende Vorsitzende erinnerte daran, dass der Friede fragil sei und man stets am Erhalt arbeiten müsse. red