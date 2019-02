Johann Kraus feierte 85. Geburtstag

Seinen 85. Geburtstag konnte der ehemalige Bergmann Johann Kraus im Kreise seiner Angehörigen feiern.

Der Jubilar freute sich dabei über die vielfältigen Gratulationen, unter anderem von Burgkunstadts Bürgermeisterin Christine Frieß. Auch Pater Kosma von der Katholischen Pfarrgemeinde war zum Gratulieren gekommen.

An seinem Ehrentag erinnerte sich Johann Kraus noch gern an seine berufliche Tätigkeit in einem Bergwerk. Den Gratulanten zeigte er sein Diplom als "Hauer" in der Schachtanlage Engelsburg. Er sei zu einer Zeit im Bergbau tätig gewesen, sagte Johann Kraus, als es in Westdeutschland noch über 500 000 Bergleute gab. Dieter Radziej