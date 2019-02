Johann Göhl feierte den 90. Geburtstag

Die Schuhindustrie war ein besonderer Lebensbegleiter von Johann Göhl, der am Donnerstag im Kreise seiner Familie und Angehörigen den 90. Geburtstag feierte.

Der Jubilar ist in Baiersdorf geboren und absolvierte nach dem Schulbesuch zunächst eine Kraftfahrzeughandwerkerlehre bei der Firma Eberhardt in Lichtenfels. Von den Kriegsjahren blieb er nicht verschont, als er in jungen Jahren noch zum "Volkssturm" eingezogen wurde. Danach setzte er seine berufliche Tätigkeit fort und entschied sich für einen neuen beruflichen Weg bei der Obermain-Schuhfabrik. Hier durfte er viele Jahre auch die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsgremiums chauffieren. Besondere Freude bereitet es ihm jedoch, dass er maßgeblich am Aufbau der Messestände mitwirken konnte. Stockholm, Bern, Bologna, Wien, Düsseldorf et cetera waren dabei die Stätten, an denen sich der weithin bekannte oberfränkische Schuhhersteller alljährlich präsentierte. Mit dem Erreichen der Altersgrenze trat der heutige Senior dann in den wohlverdienten Ruhestand.

An seinem Geburtstag wies Johann Göhl auch mit Stolz darauf hin, dass er mit seiner Ehefrau Adelgunde mittlerweile 67 Jahre verheiratet sei. Gleichermaßen freute er sich, als seine beiden Töchter mit ihren Familien, den Enkeln und Urenkeln zur Gratulation aufmarschierten. Auch das katholische Kasino und der Radfahrverein Concordia Altenkunstadt, denen der Jubilar seit vielen Jahrzehnten verbunden ist, gratulierten einem ihrer treuesten Mitglieder. Während Pater Rufus die Glück- und Segenswünsche der katholischen Pfarrgemeinde überbrachte, sprach Bürgermeister Robert Hümmer alle guten Wünsche namens der Gemeinde und des Gemeinderats von Altenkunstadt an Johann Göhl aus. dr