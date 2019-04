Joggerin stößt mit Radlerin zusammen

Am Montag gegen 7.35 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Fahrrad den Münchner Ring stadteinwärts. Auf Höhe der Georg-Mulde-Brücke wollte die junge Frau eine Joggerin überholen, die plötzlich eine Seitwärtsbewegung machte und mit der Radlerin zusammenstieß. Die Sportlerin wurde von der Verletzten nach ihrem Namen gefragt, was diese aber nicht weiter interessierte und sie einfach weiterlief. Die Joggerin wird folgendermaßen beschrieben: 20 bis 30 Jahrev alt, dunkelblonde, leicht gelockte Haare, schlanke Figur, ca. 165 bis 170 cm groß, sie sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Joggerin geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen. Beim Einfädeln hat es gekracht Beim Einfädeln von der Buger Straße auf die B 22 übersah am Montag kurz vor 20 Uhr eine Audi-Fahrerin den VW eines Vorfahrtsberechtigten, weshalb beide Fahrzeuge zusammenstießen. Der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf etwa 5000 Euro beziffert. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Unbekannter zerkratzt geparkten Mercedes Zwischen dem 1. und 10. April zerkratzte ein Unbekannter auf dem Parkplatz einer Tageszeitung in der Gutenbergstraße einen abgestellten weißen Mercedes Vito. Der oder die Täter hinterließen an dem Fahrzeug Sachschaden von knapp 3600 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. Zeugin notierte Kennzeichen In der Oberen Sandstraße wurde über das vergangene Wochenende ein schwarzer VW Fox an der Frontstoßstange angefahren, so dass der Fahrzeughalterin Sachschaden von knapp 1000 Euro entstanden ist. Dank einer aufmerksamen Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte und sich das Kennzeichen notierte, konnte die Polizei schnell Ermittlungen gegen den verantwortlichen Autofahrer aufnehmen. Dieb schlägt im Krankenzimmer zu Zwischen vergangenem Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, schlug erneut ein Dieb im Bamberger Klinikum zu. Aus einem Krankenzimmer auf der Station 11 wurde aus einem unversperrten Nachtkästchen einer Patientin die darin deponierte Geldbörse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Roller ist sein Kennzeichen los Von einem Roller, der in einer Tiefgarage in der Trimbergstraße abgestellt war, entwendete am Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr ein Unbekannter das amtliche Kennzeichen BA - BK 74. Die Polizei bittet um Täterhinweise. pol