Jogger im Hain angegriffen

Am Donnerstagabend gegen 20.10 Uhr verfolgte ein etwa 25-jähriger Mann einen Jogger in der Hainstraße und bedrohte diesen mit einem Messer. Der Jogger lief anschließend in Richtung Promenadestraße weiter. Dort schlug der Mann auf ihn mit einem Rucksack ein. Der Unbekannte ist etwa 1,75 Meter groß, trug schwarze Sportkleidung, mittelblonde, kurze Haare und war von hagerer Statur. Als der Jogger einen Taxifahrer um Hilfe bat, flüchtete der Angreifer in Richtung Schönleinsplatz. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Angreifer nicht gefunden werden. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen. An der Einmündung hat es gekracht An der Einmündung Schlüsselstraße und Geheimrat-Heß-Ring kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall. Der Fahrer eines VW hatte die Vorfahrt missachtet. An beiden Autos entstand ein Schaden von etwa 6500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Auto auf Parkplatz angefahren Am Donnerstag, zwischen 07.30 Uhr und 14.30 Uhr, wurde ein grauer VW Golf auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Pödeldorfer Straße angefahren. Dadurch entstand an beiden linken Fahrzeugtüren ein Schaden von insgesamt 1000 Euro. Der Verursacher des Schadens ist flüchtig.

Fahrertür eingefahren und geflohen Ein in der Steinertstraße geparkter schwarzer VW Polo wurde zwischen Montagfrüh um 11 Uhr und Dienstagnachmittag um 18.30 Uhr an der Fahrertür angefahren. Dabei entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Auch hier floh der Unfallverursacher.

40-Jähriger hatte Rauschgift einstecken Am Donnerstagfrüh gegen etwa 9.45 Uhr fiel im Bahnhofsbereich in Bamberg ein Mann auf. Als er die zwei Polizeibeamten entdeckt hatte, steckte er etwas in seine Hosentasche. Dadurch aufmerksam geworden, kontrollierten die beiden Polizisten den 40-Jährigen. So kam eine Plombe zum Vorschein, in der ein Haschischbrocken versteckt war. Das gefundene Rauschgift wurde von den Polizeibeamten sichergestellt. Der 40-jährige Mann muss sich jetzt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. pol