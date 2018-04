Jogger entdeckt Unfallwagen

Ein Jogger hat am Sonntagmittag an einem Feldweg am Waldrand des Dohnwaldes in der Nähe von Falkendorf ein Unfallauto entdeckt, in dem noch eine Person saß. Der 51-jährige Fahrer war offenbar aufgrund einer medizinischen Ursache frontal gegen einen Baum gefahren. Trotz des massiven Aufpralls erlitt der Mann dank Airbags und Sicherheitsgurt nur leichte Verletzungen in Form von Prellungen. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Der total beschädigte Unfallwagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. pol