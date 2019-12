Bamberg vor 16 Stunden

Laufstrecke

Joggen an Silvester

An Silvester, Dienstag, 31. Dezember, richtet die LG Bamberg zum 46. Mal ihren traditionellen Silvester-Jogginglauf aus. Auf dem Vereinsgelände der TSG 2005 Bamberg an der Galgenfuhr 30 erfolgt die An...