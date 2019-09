Jodeln in der Bamberger Nacht

Wollten Sie schon immer einmal Ihren Namen auf Chinesisch kalligraphieren, Pantomime lernen oder mit Gold schmieden? Am vergangenen Freitag durften Besucher der Langen Nacht der Volkshochschulen im Alten E-Werk all diese Kompetenzen per Crashkurs erlernen. Für spontan Überzeugte gab es die Möglichkeit, sich gleich vor Ort für das Wintersemester einzuschreiben. Zweiter Bürgermeister und Bildungsreferent Christian Lange (CSU) eröffnete mit einer feierlichen Rede den Abend, der auch das 100-jährige Jubiläum der Bildungseinrichtung in Deutschland markierte. Lange erinnerte an die Grundidee der Volkshochschulen, wissenschaftliche Lehre auf Hochschulniveau für alle zugänglich zu machen.

Musikalisch begleitet wurde der Festakt von der inklusiven Band "Sleeping Ann", die schwungvollen Pop-Rock spielte. Mit behinderten und nicht-behinderten Mitgliedern verkörpert sie das Motto des kommenden Semesters "zusammenleben, zusammenhalten".

Freizugängliche Bildung

Hohen Besuch stattete auch die Direktorin der Akademie für politische Bildung ab: Prof. Ursula Münch betonte die wichtige Rolle der Volkshochschulen in Deutschland. Freizugängliche Bildung schaffe eigenständiges Urteilsvermögen und somit Orientierung in einer Welt, in der Autoritäten an Wichtigkeit verlieren. Nur so können Zusammenhänge verstanden werden und die Bereitschaft wachsen, sich mit konträren Vorstellungen und Auffassungen auseinanderzusetzen.

Mit einem ganz speziellen Crashkurs schloss dann das abendliche Programm: Dozent und Teilnehmer jodelten in die Bamberger Spätsommernacht hinein.