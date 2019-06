Jobs für Langzeitarbeitslose

Bis zu 200 langzeitarbeitslose Frauen und Männer treffen auf Betriebe aus Produktion, Handel und Dienstleistung. Die sogenannte Helferbörse - zu der das Jobcenter der Stadt Fürth und der Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur Fürth am Dienstag, 25. Juni, von 8.30 bis 13 Uhr ins Jobcenter Fürth einlädt - ist für Personen gedacht, die seit mindestens zwei Jahren arbeitslos sind. Bis zu 200 Männer und Frauen treffen direkt auf ihren potenziellen Arbeitgeber und damit auf die Chance einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Die Betriebe suchen nach Helferkräften im Verkauf, im Lager, in der Produktion oder auch in der Gebäudereinigung sowie im Bereich Schutz und Sicherheit. red