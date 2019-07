Jobentdeckerinnen berichten

Die Sommerferien haben begonnen und damit fiel der Startschuss für die Jobentdeckerinnen im Landkreis Haßberge: Jule ist aktuell beim Autohaus Dietz in Ebern im Einsatz als Kfz-Mechatronikerin und Madleine schnuppert in dieser Woche in den Beruf der Metallbauerin bei der Firma Haga Metallbau in Hofheim. Wer die Erfahrungen und Erlebnisse der Jobentdeckerinnen Anna, Ann-Katrin, Jule und Madleine in den Sommerferien mitverfolgen will, der kann ihnen auf Instagram über den Hashtag "#jobentdecker2019" folgen oder regelmäßig ihre Berichte auf der Homepage www.jobentdecker-has.de nachlesen, so teilte das Landratsamt in Haßfurt mit. ft