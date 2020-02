Jobcenter nicht erreichbar

Das Jobcenter Forchheim in der Äußeren Nürnberger Straße 1 bleibt am Mittwoch, 5. Februar, geschlossen. Telefonisch ist das Jobcenter jedoch unter der Servicenummer 09191/715200 für Anfragen und Terminvereinbarungen in der Zeit von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Die Service-Mitarbeiter erteilen Auskünfte zu Hartz IV und geben Hilfestellung beim Ausfüllen von Antragsvordrucken. red