Jobcenter Lichtenfels ist geschlossen

red



Das Jobcenter des Landkreises Lichtenfels , Conrad-Wagner-Straße 2 in Lichtenfels, ist am kommenden Donnerstag, 28. Juni, geschlossen. Telefonisch ist das Jobcenter an diesem Tag nur über den Anrufbeantworter unter der Telefonnummer 09571/75520 sowie natürlich per E-Mail an Jobcenter-LK-Lichtenfels@jobcenter-ge.de erreichbar.