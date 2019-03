Jobcenter ist nur eingeschränkt offen

Das Landratsamt Haßberge teilt mit, dass wegen Umbauarbeiten und einer internen Schulung der Leistungsabteilung das Jobcenter Haßberge in Haßfurt am Montag, 25. März, nur eingeschränkt geöffnet ist. Für Kunden mit Termin oder für Notlagen stehen die Mitarbeiter zur Verfügung. Alle anderen Beratungskunden werden gebeten, das Jobcenter am folgenden Dienstag aufzusuchen. red