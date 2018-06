Jobcenter hat neuen Leiter

red



Das Jobcenter Landkreis Bamberg hat einen neuen Geschäftsführer . Klaus Hittinger trat zum Juni die Nachfolge von Helmut Burgis an, der das Jobcenter seit der Gründung 2005 bis zu seiner Pensionierung leitete. Der neue Chef hat nach seiner Ausbildung zum Diplomverwaltungswirt bereits über 25 Jahre Berufserfahrung in der Arbeitsagentur erworben und dabei die Abteilungen Leistungsgewährung, Verwaltung und Arbeitsvermittlung durchlaufen, heißt es in der Mitteilung. Seit 2006 leitete er den Vermittlungsbereich im Jobcenter Landkreis Bamberg.Das Jobcenter ist Auskunfts- und Anlaufstelle für alle Erwerbsfähigen und ihre Angehörigen des Landkreises Bamberg, die ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenen Mitteln sicherstellen können. Mit Inkrafttreten des Sozialgesetzbuches II im Jahr 2005 wurden die Leistungen der Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt) und der Arbeitslosenhilfe zusammengeführt zum Arbeitslosengeld II. Um dies umzusetzen, wurde eine Arbeitsgemeinschaft aus der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg und dem Landkreis Bamberg gegründet, in der die Leistungen für Berechtigte aus einer Hand erbracht werden können. Seit 1. Januar 2011 heißt diese Arbeitsgemeinschaft "Jobcenter Landkreis Bamberg".