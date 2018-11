Jobcenter fünf Wochen nicht erreichbar

Ab Dienstag, 27. November, bis einschließlich Montag, 31. Dezember, ist das Jobcenter in Höchstadt für den Parteiverkehr geschlossen. Grund ist die unvorhergesehene Belastung durch Krankheitsfälle von Mitarbeitern. Alle bereits vereinbarten Termine in diesem Zeitraum finden aber planmäßig statt. Sonstige Anliegen sind beim Jobcenter in Erlangen (Karl-Zucker- Straße 12) möglich. Es ist montags bis freitags von 8 bis 12.30 Uhr sowie donnerstags für Berufstätige zusätzlich von 16 bis 18 Uhr geöffnet. red