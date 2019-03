Joachim Wiora ein Achtziger

Joachim Wiora feierte kürzlich in Weidmes seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar ist in Groß Strehlitz in Oberschlesien geboren und kam mit seiner Familie nach Neudorf im Glatzer Gebirge. Sein Vater Franz Wiora geriet in Bieberachzell bei Neu-Ulm in Kriegsgefangenschaft.

Joachim Wiora erreichte Schwaben damals mit einem Truppentransportzug und erlernte zunächst den Beruf des Kraftfahrzeugmechanikers. Später trat er in den Bundesgrenzschutz ein, wo er erst in Deggendorf und dann Stadtsteinach stationiert war. Hier lernte er auch seine spätere Frau Lilli aus Weidmes kennen und lieben.

Nach der Heirat zog er 1957/58 ins Weidmeser Elternhaus seiner Frau, das er umbaute und aufstockte. Wiora arbeitete als Kraftfahrer in Kulmbach und dann bis zur Rente 30 Jahre bei der Firma Kufner in Tannenwirtshaus.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist er passives Mitglied der Feuerwehr Weidmes.

Bürgermeister Werner Burger ließ es sich nicht nehmen, dem frischgebackenen Achtziger alles Gute zu wünschen. Als Geschenk hatte das Gemeindeoberhaupt einen Präsentkorb parat.

Für die Feuerwehr gratulierten Vorsitzender und Kommandant Christian Fittner sowie Carola Fittner und Heinz Leipold zum Ehrentag. Klaus-Peter Wulf