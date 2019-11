Joachim Schlesinger nominiert

Der SPD-Ortsverein tritt mit einem eigenen Bewerber um das Bürgermeisteramt bei den Kommunalwahlen in Hochstadt an; dies ist das Ergebnis einer Mitgliederversammlung. Vorgeschlagen wurde hierbei Joachim Schlesinger und anschließend auch ohne Gegenstimmen zum SPD-Bürgermeisterkandidaten gewählt. In der Gastwirtschaft "Zur frischen Quelle" in Obersdorf waren SPD-Mitglieder und viele Interessierte bei der Nominierungsversammlung.

Seit 2014 im Gemeinderat

Joachim Schlesinger , der schon seit 2014 dem Gemeinderat angehört, stellte einige seiner wesentlichen Ziele in der Kommunalpolitik vor. Wichtig sei, zur Steigerung der Lebensqualität in Hochstadt beizutragen. Dazu zählte Schlesinger, verstärkt neue Baugebiete, auszuweisen, denn nach wie vor gebe es in Hochstadt sehr preiswerte Grundstücke. Andererseits könne die Gemeinde aber auch auf eine gute Infrastruktur verweisen wie Kindergarten, Spielplätze, Schulen, Bus- und Bahnlinien, ärztliche Versorgung, attraktive Arbeitsplätze und ein intaktes Vereinsleben. Als weitere Perspektiven nannte Joachim Schlesinger die Umgestaltung des Friedhofs, nachdem der Trend verstärkt hin zu Urnenstelen und anonymen Urnenbestattungen gehe. Behoben werden sollten nach seiner Ansicht auch in Zusammenarbeit mit dem Landkreis die bekannten Mängel an den Straßen und auf den Gehwegen. Ebenfalls wichtig nannte Schlesinger die Jugendarbeit und Vereinsförderung. Zusammenfassend stellte der SPD-Bürgermeisterkandidat fest, dass er sich über das Vertrauen der Einwohnerschaft freuen würde, wobei er auch deutlich sagte, dass er ein "Bürgerdiener" für die Gesamtbevölkerung sein möchte, denn es seien nicht Einzelkämpfer, sondern Teamplayer gefragt. In seinem Schlusswort informierte er noch darüber, dass er auch einen kleinen Beitrag dazu leisten konnte, dass die Firma IT-Config von Michelau nach Hochstadt umsiedele und hier im ehemaligen Gebäude der Raiffeisenbank Obermain-Nord ihre neune Geschäftsräume errichten werde.

Beim anschließenden Wahlgang erhielt Joachim Schlesinger einen einstimmigen Vertrauensbeweis. dr