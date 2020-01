JL tritt für alle Generationen an

Christian Licha Nicht nur Politik für die Jungen, sondern für alle Generationen möchte die Junge Liste/JL Kirchlauter/Neubrunn weiterhin im Gemeinderat machen. Zu diesem Zweck wurden am Mittwoch die Gemeinderatskandidaten im Gasthaus "Wilder Kaiser" in Kirchlauter nominiert. Unter der Leitung des Vorsitzenden der Jungen Liste Haßberge, Julian Müller, sprachen sich alle 14 Stimmberechtigten einstimmig für den Kandidatenvorschlag aus. Als Besonderheit erhielten die ersten beiden Kandidaten jeweils zwei Listenplätze, so dass diese im Falle der Wahl durch Listenkreuz auch jeweils zwei Stimmen erhalten. Müller machte aber darauf aufmerksam, dass beim Kumulieren oder Panaschieren, also dem zielgerichteten Verteilen der Stimmen an bestimmte Kandidaten, keiner mehr als drei Stimmen erhalten darf. Das gelte auch im Falle der doppelten Platzierungen.

Auf den Spitzenplätzen

Die Liste führt Gemeinderat Michael Tischner aus Kirchlauter an. Der 38-jährige Familienvater gehört seit fast sechs Jahren dem Gremium an und möchte mit seiner konstruktiven Arbeit weiterhin die Zukunft der Gemeinde gestalten. Ihm folgt seine Gemeinderatskollegin und Dritte Bürgermeisterin Eva-Maria Schmitt aus Neubrunn, die bereits seit 2008 Sitz und Stimme im Rat hat. Die 34-jährige Studienrätin, die an einer beruflichen Oberschule unterrichtet, möchte ihre Heimatgemeinde Kirchlauter auch weiterhin voranbringen. Auch die 39-jährige Marina Straßburg, die in Kirchlauter ihr eigenes Familienunternehmen führt, steht mit auf den vorderen Plätzen. Ergänzt wird das Kandidaten-Quartett auf den Spitzenplätzen von Markus Lauterbach, der als Servicetechniker im Brandschutz arbeitet. Für den 39-jährigen Vater von zwei Kindern ist es auch aufgrund seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als amtierender Kommandant der Feuerwehr Neubrunn selbstverständlich, sich zum Wohle der Allgemeinheit einzusetzen.

In der vergangenen Legislaturperiode hat die Junge Liste Kirchlauter/Neubrunn einige wichtige Projekte auf den Weg gebracht. Michael Tischner nannte hier zum Beispiel die Sanierung von zehn Straßenabschnitten sowie der Spielplätze. Um die Gemeinde lebenswert und familiengerecht zu gestalten, werde auch auf die Erhaltung der Grundschule und des Kindergartens in Neubrunn viel Wert gelegt, ergänzte Eva-Maria Schmitt. Gemeinsam mit Markus Lauterbach bewirbt sich Eva-Maria Schmitt auch auf der Jungen Liste Haßberge um einen Platz im Kreistag.

Die Gemeinderatskandidaten in der Reihenfolge der Listenplätze sind: 1. und 2. Michael Tischner, 3. und 4. Eva-Maria Schmitt, 5. Marina Straßburg, 6. Markus Lauterbach, 7. Jonathan Krebs, 8. Nadja Greb, 9. Peter Stubenrauch, 10. Fabian Schmitt, 11. Markus Geier, 12. Natascha Kempf, 13. Martin Fuchs, 14. Stefan Gehring, 15. Jonas Tischner, 16. Theresa Reinwand, 17. Johannes Zettelmeier, 18. Lukas Kaufmann, 19. Johannes Reinwand, 20. Katrin Schmitt, 21. Dominik Wolf, 22. Tina Derra, 23. Jan Stubenrauch, 24. Tobias Heckelmann.