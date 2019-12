JL strebt zwei Sitze an

Die Junge Liste (JL) in Hofheim will möglichst auch im kommenden Stadtrat wieder mit zwei Mandatsträgern vertreten sein. Jetzt stellte sie ihre Kandidatenliste für die Kommunalwahl im März zusammen. Der Stadtrat und neue Ortsvorsitzender Philipp Schubart tritt als Spitzenkandidat an. Die weiteren Kandidaten sind Sabrina Neumann, Thomas Borst, Miriam Wohlmacher, Andreas Eiring, Anne-Kathrin Müller, René Tierno, Steffen Först, Anna-Lena Vierneusel, Ulrich Goschenhofer, Thomas Müller, Nico Hofmann, Nikolaus Baumann, Manuel Ankermüller, Tobias hau, Silvio Laudensack, Johannes Hauck, Daniel Beyer, Stefanie Beazley-Just und Jonathan Eller. Jürgen Peter, Sabrina Wetz und Sibylle Schubart ergänzen die Liste als Ersatzkandidaten. eki