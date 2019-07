JL radelt in die Ortsteile

Die Mitglieder der Jungen Liste Höchstadt und Umgebung laden heute zu einer Fahrradtour zusammen mit Bürgermeister Gerald Brehm in mehrere südliche Höchstadter Stadtteile an. Die Bürger sind eingeladen, mitzu radeln oder dem Bürgermeister sowie dem Team der Stadtratskandidaten der Jungen Liste an einem der Touren- oder Rastpunkte zu begegnen und dort Gelegenheit zum persönlichen Gespräch zu haben. Der Tourenverlauf ist wie folgt: 10 Uhr Treffpunkt an der Grundschule Höchstadt Süd, Kleinneuses, Großneues, Biengarten, Mechelwind, Mohrhof: Ankunft gegen 12 Uhr (dort Rastpunkt für rund 90 Minuten), Höchstadt: Ankunft gegen 14.30 Uhr (dort Endpunkt der Fahrradtour). red