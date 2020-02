JL ist gegen "Plakatewahn"

Bei der Plakatierung für die Kommunalwahl am 15. März geht die Junge Liste (JL) Höchstadt einen anderen Weg als in früheren Jahren. Man habe sich entschlossen, den "Plakatewahn" auf den Straßen, den Laternen und auf den Gehwegen auf ein Minimum zu beschränken, teilt JL-Vorsitzender Axel Rogner per Presseerklärung mit. Besonders das Aufstellen und Platzieren der Plakate in Wohngebieten und in der Innenstadt sei für das Erscheinungsbild "unserer schönen Stadt" nicht mehr zeitgemäß. Teilweise könne man sehen, dass neu gepflanzte Bäume durch das Anbringen diverser Plakate mit Kabelbindern oder Ähnlichem verletzt werden. Außerdem entstehe dadurch nur Müll, der entsorgt werden muss. Laut Rogner sei es ökologisch nicht mehr zu vermitteln, wenn zur Wahlzeit pro Liste um die 500 Wahlplakate mit Kabelbindern, Draht oder Klebestreifen an jedem freien Platz in Höchstadt angebracht werden.

Ressourcenverschwendung

Durch das Produzieren, Aufstellen, Wegnehmen, Nachplakatieren etc. würden Unmengen an Ressourcen verschwendet und das sei alles andere als umweltbewusst. Die Junge Liste will diesmal versuchen, die Wähler mit einem Minimum an Plakaten, umweltfreundlichen Bannern und über Anzeigen im Amtsblatt, Zeitungen, Zeitschriften und Flyern "vollumfänglich zu informieren". red