Jimmy, die "Klingel mit Fell"

Jimmy ist ein elfeinhalb Jahre alter unkastrierter Pekinese, der seit Anfang Februar im Tierheim Kulmbach wohnt. Er wurde abgegeben, weil er in der Mietwohnung zu viel bellte. Jimmy ist ein typischer Vertreter seiner Rasse, die ursprünglich als "Klingel mit Fell" in chinesischen Palästen gewohnt haben. Er ist sehr selbstbewusst, schon auch verschmust, aber er zeigt auch sehr deutlich, wenn ihm was nicht passt. Deshalb sollten keine kleinen Kinder im neuen Zuhause wohnen. Männer sind ihm anfangs etwas suspekt. Ideal wären rüstige Rentner, Jimmy geht noch gerne spazieren, ist aber eher einer der gemütlichen Sorte. Interessenten können sich gerne im Tierheim unter der Telefonnummer 09221/91288 melden. Foto: Tierheim