"Yontef iz gekumen: Komm mit mir durch's Jahr - jiddische und hebräische Lieder zu Feiertagen und Alltag" - In ihrem neuen Konzertprogramm führt und begleitet die Sängerin Valeriya Shishkova am Sonntag, 24. März, ab 18 Uhr in der Synagoge Ermreuth, ihre Zuhörer durch ein jüdisches Jahr. Da gibt es Zeit und Gelegenheit, um das Leben fröhlich zu feiern, den Glauben zu bekräftigen und das Band mit Gott zu stärken. Es sind die bemerkenswerten Momente und besonderen Tage im Leben einer jüdischen Familie, die an diesem Abend lebendig werden. Kartenreservierung unter Telefon 09134/70541 und 09134/9278. red