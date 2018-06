JFG macht Meisterschaft fix

Die D-Junioren der JFG Rennsteig 07 haben sich am vorletzten Spieltag mit einem Sieg beim FC Redwitz die Meisterschaft in der Kreisgruppe Ost und damit den Aufstieg in die Kreisklasse gesichert. Auch für die kommende Saison ergeben sich bei der JFG Rennsteig 07 aufgrund der erfreulich hohen Spieleranzahl gute Perspektiven, so dass bei den D-Junioren sogar zusätzlich eine zweite Mannschaft in der Kreisgruppe gemeldet werden kann. Die Meistermannschaft der JFG Rennsteig: Trainer Stefan Fröba, Johannes Wiebe, Armang Badran Hagi, Erik Förtsch, Hakim Hamshidi, Cédric Fröba, Trainer Markus Krischke (stehend v.l.). Nico Lang, Arda Sengül, Paul Schmitt, Robin Kunst, Milan Krischke, Fabian Pabst, Eric Hopfe (kniend v.l.). Es fehlt: Kilian Rentsch. Foto: Thomas Löffler