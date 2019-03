JFG Jura Oberfranken bleibt optimistisch

Mit einem neuen, starken Team startet die JFG Jura Oberfranken Hollfeld in das neue Jahr. Nachdem der seit Gründung amtierende Erste Vorsitzende Anton Rost für keine weitere Amtszeit mehr kandidiert hatte, bestanden seit dem vergangenen Herbst intensive Bemühungen, wieder ein schlagfertiges Team auf die Beine zu stellen, das alle drei Vereine der JFG in angemessenem Maße repräsentiert.

Nach einer Satzungsänderung und einer Erweiterung des Vorstandes steht nun eine neue dynamische Mannschaft mit einer außergewöhnlich hohen Frauenquote. Von sieben Posten werden nämlich gleich vier von jungen Frauen belegt. Als stellvertretende Vorsitzende agieren Astrid Schlegel und Anja Brand (beide DJK Königsfeld), als Schriftführerin Gitti Brehm (ASV Hollfeld) und als Kassiererin Jutta Wunder (ASV Hollfeld). Neben dem Ersten Vorsitzenden Rainer Schoberth (Jura Steinfeld) komplettieren Dietmar Preißinger und Holger Lube (jeweils ASV Hollfeld) die Männerriege mit stellvertretenden Vorstandsposten.

Die JFG ist damit für die Zukunft mit all ihren Herausforderungen, insbesondere dem demographischen Wandel, bestens gewappnet. Sie stellt eine ideale Fortführung der Jugendarbeit in den drei Stammvereinen, die im jüngeren Nachwuchsbereich ebenfalls prima harmonieren, in den älteren Altersgruppen durchgängig sicher.

In der Versammlung wurde aber auch das Engagement von Anton Rost, einem der Hauptinitiatoren der JFG, hervorgehoben. Der neue Vorsitzende Rainer Schoberth dankte ihm, aber auch der bisherigen Schriftführerin Anni Munsch und dem bisherigen weiteren Vorsitzenden Gerd Mache für deren Einsatz im Zeichen der Jugend. hh