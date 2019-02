JFG GW Frankenwald schlägt sich wacker

Als krasser Außenseiter fuhren die B-Junioren der JFG GW Frankenwald zur Bayerischen Hallenmeisterschaft ins mittelfränkische Herrieden. Schließlich warteten auf den einzigen Kreisligisten des Turniers, der sich zuvor überraschend als oberfränkischer Bezirksmeister für diesen landesweiten Wettbewerb qualifiziert hatte, mehrere höherklassige Gegner. Doch die Grün-Weißen wussten mit ihrer Rolle gut umzugehen. Zwar kamen sie nicht über die Gruppenphase hinaus, jedoch ließen sie mit dem FC Amberg und dem FC Memmingen immerhin einen Bezirksober- und einen Bayernligisten in der Tabelle hinter sich.

In der Gruppe B wartete auf die Nachwuchskicker aus Friesen und Stockheim mit dem Bundesligisten und späteren Bayerischen Meister FC Ingolstadt gleich ein Kracher. Bereits nach zwei Minuten ging der Favorit in Führung und gewann erwartungsgemäß mit 3:0.

Die Auftaktniederlage schüttelten die Frankenwälder jedoch schnell ab. In der zweiten Partie gegen den FC Amberg liefen sie erneut einem 0:1-Rückstand aus der 11. Minute hinterher. Doch zwei Minuten vor der Schlusssirene besorgte Lukas Kübrich den Ausgleich für die JFG und damit den ersten Punkt.

Die Hoffnungen auf einen überraschenden Einzug ins Halbfinale machte aber der spätere Gruppensieger SC Eintracht Freising zunichte. Ein spätes Gegentor in der 12. Minute besiegelte das vorzeitige Aus für Grün-Weiß.

Doch die jungen Fußballer zeigten in der letzten Begegnung gegen den FC Memmingen Moral. Wieder gerieten sie mit 0:1 ins Hintertreffen, doch in der 11. Minute erzielte Jan Mattes den Ausgleich. Es folgte eine heiße Schlussphase, in der erneut der FCM in der 14. Minute in Führung ging. Aber in den letzten Sekunden der Partie drehten die Frankenwälder auf. Erst gleicht erneut Mattes zum 2:2 aus, dann sorgt Lukas Schwalb kurz vor dem Ende für den 3:2-Siegtreffer, der der JFG den dritten Platz in der Gruppe B sicherte hinter Freising und Ingolstadt.

Diese beiden Teams begegneten sich im Finalspiel noch einmal, in dem sich die Ingolstädter mit 3:2 nach Sechsmeterschießen durchsetzten und den Landestitel feierten. red