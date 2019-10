JFG feiert fünften Sieg

Nach der knappen 1:2 Niederlage gegen den FC Coburg in der Vorwoche war die JFG Grün-Weiß Frankenwald im Heimspiel der U13-Bezirksoberliga gegen die JFG Steigerwald auf Wiedergutmachung aus. JFG GW Frankenwald - JFG Steigerwald 3:1

Der Siegeswille spiegelte sich in den ersten zehn Minuten wider. Innerhalb dieser Zeit erspielten sich die Grün-Weißen drei hundertprozentige Torchancen, die sie jedoch leichtfertig vergaben. Danach verflachte das Spiel gegen die sehr defensiv spielenden Gäste. In der ersten Halbzeit schoss der Gast nicht einmal aufs Tor. In der Halbzeit brachte Trainer Dominik Kestel vier neue Spieler, die das Offensivspiel sichtlich verstärkten. Und so verwertete der eingewechselte Felix Lepke nach einem Pfostenschuss von Niklas Hopf den Abpraller sicher zum 1:0 (34.). Der Jubel der Heimfans sollte jedoch nicht lange andauern. In der 36. Minute verwandelte Hannes Dennert einen Freistoß aus 25 Metern zum 1:1. In der Folge merkte man der Heimmannschaft etwas die Verunsicherung an und es kam zu keinen nennenswerten Spielszenen. In der 46. Minute parierte der Gästetorwart einen Neunmeter. Aber nur drei Minuten später ließ sich Simon Pfadenhauer eine Eins-gegen-Eins-Chance nicht nehmen und traf zum 2:1 für die Frankenwäldler. Nur wenige Minuten später krönte Felix Lepke seine gute Leistung mit seinem zweiten Tor zum 3:1-Endstand. Auch wenn das spielerische Element diesmal etwas zu kurz kam, bejubelte die JFG den fünften Sieg im siebten Spiel. dw Tore: 1:0 Lepke (34.), 1:1 Dennert (36.), 2:1 Pfadenhauer (49.), 3:1 Lepke (55.) / SR: Nico Nitsche.