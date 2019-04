Jetzt zur Berufe-WM

Ines Senft aus Bamberg vertritt Deutschland bei der Weltmeisterschaft der Berufe in Kasan/Russland. Sie qualifizierte sich in einer Vorausscheidung im Süddeutschen Bildungszentrum für Floristen im Rosenschloss in Gundelfingen. Die Berufe-Weltmeisterschaft WorldSkills gibt es schon seit mehr als 50 Jahren. Sie findet alle zwei Jahre für Jugendliche und junge Erwachsene bis zum Höchstalter von 22 Jahren statt. Dabei sind mehr als 50 nicht-akademische Berufe am Start, die jeweils ihren Sieger ermitteln.

Ines Senft, Auszubildende im dritten Lehrjahr (Floristik Katharina Schumm, Bamberg) setzte sich demzufolge gegen drei weitere Kandidaten in der Vorausscheidung durch. Es waren dabei zwei floristische Überraschungsarbeiten zu bewältigen: ein Strauß und ein floraler Hut, wie der Fachverband Deutscher Floristen, Landesverband Bayern, mitteilt. In Kasan wird Ines Senft an vier aufeinander folgenden Tagen insgesamt zehn Werkstücke erarbeiten müssen, deren konkrete Aufgabenstellung sie erst unmittelbar vor Beginn bekommt.

Insgesamt werden bei den Floristen 24 weitere Teilnehmer um den begehrten Titel des Berufe-Weltmeisters kämpfen. Das Unternehmen WorldSkills startet für die 19-jährige am 19. August mit dem Abflug der gesamten Nationalmannschaft nach Kasan. Die Wettkämpfe gehen vom 23. bis 26. August. red