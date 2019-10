Ein elfjähriger Schüler legte am Sonntagmittag zwischen 11.30 und 15 Uhr auf einem Kinderspielplatz in der Weißenburgstraße seine blaue Jacke sowie eine grüne Trinkflasche auf einer Tischtennisplatte ab. Von dort wurden die Sachen vermutlich von einer Gruppe Jugendlicher mitgenommen, die dann in einen kleinen schwarzen Pkw einstiegen und fortfuhren. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Tel. 0951/9129-210.