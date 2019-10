Jetzt wird in Sonneberg die Wasserstoffforschung forciert

Ein Konzept für die Gründung eines unternehmerisch tätigen Instituts zur angewandten Wasserstoffforschung haben am Dienstag am Rande einer Tagung des Thüringer Cluster-Managements Vertreter des Fördervereins HySON an den Thüringer Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Wolfgang Tiefensee, übergeben.

Mit dem Konzept will Sonneberg die Vorreiter-Rolle in der angewandten Wasserstoffforschung für den Wirtschaftsstandort Thüringen weiter ausbauen und dabei eine Brückenfunktion zwischen Initiativen im Freistaat Thüringen und in der Region Nordbayern aufbauen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Vertreter von HySON um Vorsitzenden Bernd Hubner und seine beiden Stellvertreter Joachim Löffler und Ulrich Palzer sowie Prof. Mark Jentsch von der Bauhaus-Universität Weimar knüpften dabei an Vorgespräche vom Juli dieses Jahres an. Damals hatte sich der Minister bei einem Ortstermin über die Wasserstoff-Aktivitäten im Sonneberger Land informiert und dieser Initiative grundsätzlich seine Unterstützung zugesagt.

Tiefensee: Initiativen verstärken

Tiefensee bezeichnete das nunmehr ausgearbeitete Gründungskonzept als "wichtigen Baustein in der Wasserstoff-Strategie des Landes"und verwies darauf, dass Thüringen seine Initiativen in diesem Bereich weiter verstärken wolle. Das Gründungskonzept werde nunmehr vom Ministerium fachlich geprüft und solle im Rahmen der Möglichkeiten auch von der Landesregierung unterstützt werden. Bereits in den Jahren 2014/15 hat sich in Sonneberg ein Akteurs-Netzwerk Wasserstoff entwickelt; im Mittelpunkt stehen dabei die Firma Kumatec Hydrogen GmbH aus Neuhaus Schierschnitz, der kommunale Zweckverband Wasserwerke Sonneberg sowie die Stadt Sonneberg. Um diesen Nukleus fanden sich schnell weitere Partner, die Wissen, Erfahrung und Forschertrieb in Sachen Wasserstoff zu einer Zeit bündelten, als diese Zukunftstechnologie noch eine absolute Außenseiterrolle einnahm.

Schnell konzentrierte sich das Sonneberger Aktionsbündnis auf die Anwendungsforschung von Wasserstoff-Technologie. In Konsequenz wurde mit großem Erfolg und überregionaler Beachtung das Projekt "LocalHy" abgewickelt. Hierbei wird ein alkalischer Druckelektrolyseur betrieben und der dabei erzeugte Wasserstoff zur Betankung von H2-Fahrzeugen sowie der Sauerstoff zur Optimierung von Klärprozessen in einer Versuchskläranlage eingesetzt. Die vielversprechenden Praxisergebnisse werden gerade einem Monitoring unterzogen. Hierbei wurden erstmals Fördermittel aus dem Bundesprogramm WIR (Wandel durch Innovation in der Region) eingesetzt und somit das Netzwerk in das Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie zur Bauhaus-Universität Weimar verbreitert.

Voraussetzungen sind sehr gut

Der Standort Sonneberg spielt bei dem Multiprojekt aus vielerlei Hinsicht eine besondere Rolle. Vor allem die Lage Sonnebergs an der Schnittstelle Thüringens zu Nordbayern und die sich dort aktuell unter hoher Förderung des Freistaats Bayern entwickelnde Wasserstoff-Landschaft sind wichtig für den wirtschaftlichen Betrieb eines Instituts und den Austausch aller Akteure. Das in Sonneberg geplante HySON-Institut ist somit prädestiniert als Scharnierstelle für die aufkommende Wasserstoffwirtschaft in Thüringen zu den nordbayerischen Nachbarn in der Europäischen Metropolregion Nürnberg, heißt es in der Pressemitteilung.

Netzwerk vor Ort

In der Region Sonneberg basiert das Vorgehen auf einem erfahrenen Netzwerk vor Ort, das bereits 2018 mit der Gründung eines Fördervereins die Voraussetzungen zur Gründung eines unternehmensgetriebenen Instituts geschaffen hat und nicht zuletzt aus Eigenmitteln den Prozess bis zu dieser Stelle vorangetrieben hat. red