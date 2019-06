Nach dem knappen Ausgang des Bürgerentscheids am 26. Mai in Himmelkron hat sich noch einmal Dieter Hornfeck, Mitglied im Sprecherteam der Bürgerinitiative gegen das neue Gewerbegebiet, zu Wort gemeldet. Hier seine Stellungnahme:

"Am Montag konnte man in zweien unserer Tageszeitungen lesen, die Stichfrage sei kriegsentscheidend für den knappen Ausgang des Bürgerentscheids in Himmelkron gewesen. Nach meinen Erfahrungen der letzten Wochen und Monate gingen die Konfliktparteien hart, aber relativ fair miteinander um. Von einem Krieg habe ich nichts gespürt. Deshalb gefällt mir auch ein Vergleich zum Fußballsport erheblich besser: Die Stichfrage war spielentscheidend für den knappen Ausgang des Bürgerentscheids. Da liegt die Bürgerinitiative bei den Eingangsfragen mit den Ja-Stimmen in Führung, hält sich nicht diszipliniert an die Spielanweisung (sprich Flyer) und verschießt somit den entscheidenden Elfmeter (FC Bayern gegen Chelsea, CL-Finale 2016 in München lässt grüßen).

Was soll's! Jetzt wird ein neues Spiel angepfiffen, an dem sich die Bürgerinitiative natürlich wieder in harter, aber fairer und konstruktiver Weise beteiligen wird. Bleibt zu hoffen, dass es ein attraktives Spiel ohne unnötige Fouls wird. Auch könnte die Spielanlage etwas offener und unverkrampfter, mit weniger Beton und mehr Differenziertheit gestaltet werden.

Die Spielphilosophie namhafter Experten (Ökologie, Finanzen) könnte sich bereichernd auf die Spielkultur auswirken, und sollten bei der Kommunalwahl 2020 einige Spieler ausgewechselt werden, so gehört dies zur sportlichen (sprich demokratischen) Normalität.

Alle Akteure sollten sich aber den Ausspruch der Trainerlegende Stepanovic nach der knapp verpassten Meisterschaft seiner Frankfurter Eintracht (1992) zu Herzen nehmen: ,Lebbe geht weide!'" red