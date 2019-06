Jetzt umsteigen auf Elektromobilität

Im Umweltbildungszentrum Oberschleichach (Ubiz) stehen folgende Veranstaltungen an.

Günter Lieberth gibt in seinem Vortrag am Freitag, 28. Juni, von 19 bis 21 Uhr einen umfangreichen Überblick über das wachsende Angebot von Elektroautos verschiedener Hersteller und geht dabei auch auf die unterschiedlichen Antriebskonzepte, Ladetechniken und seine eigene Erfahrung als Elektroautofahrer ein - inklusive der Möglichkeit einer Mitfahrt im E-Auto im Anschluss an die Veranstaltung. Veranstaltungsort: Dorfgemeinschaftshaus Stöckach, Frankenweg 1, Bundorf Ortsteil Stöckach.

Extremsommer und der Wald

Die vergangenen heißen und trockenen Sommer hatten vielfältige Auswirkungen auf Natur und Umwelt, die Andreas Balling am Samstag, 29. Juni, ab 17 Uhr auf einer Wanderung mit viel Wissenswertem zur Reaktion der Bäume auf die Trockenheit anschaulich vermittelt. Die Wanderung findet im Rahmen der BayernTourNatur und in Kooperation mit den Bayerischen Staatsforsten statt. Treffpunkt: Forsthaus Schmerb 1, Ebrach.

Naturfotografie

Wie wirklich jedem mit etwas Wissen und ein paar Tipps und Tricks wunderschöne Naturaufnahmen gelingen können zeigt René Ruprecht in der Theorie am Freitag, 5. Juli, von 18 bis 21 Uhr und in der Praxis am Samstag, 6. Juli, inklusive einer Nachbesprechung am Freitag, 12. Juli, von 18 bis 21 Uhr. Mitzubringen: Digitalkamera mit Bedienungsanleitung, zur Exkursion zusätzlich strapazierfähige, wetterfeste Kleidung, eventuell Zecken- und Sonnenschutz, sowie Getränke.

Schreibworkshop

Immer mehr Menschen entdecken gerade den Wald wieder als Ort der Entschleunigung und einen Ort, um Kraft zu tanken und den Gedanken freien Lauf zu lassen. Das ermöglicht Marc Heinz am Samstag, 6. Juli, von 13.30 bis 16.30 Uhr in seinem Schreibworkshop auf ganz besondere Art. Mit seinen Tricks und Kniffen gelingen dabei jedem überraschende Ergebnisse. Mitzubringen: Schreibmaterial, Block, wetterangepasste Kleidung, Brotzeit/Getränk. Treffpunkt: Parkplatz, Naturerlebnispfad/Waldspielplatz Königsberg.

Weinkellerführung

Auf dem Weingut Scholtens erläutert Noel Scholtens am Sonntag, 30. Juni, von 15.30 bis 16.30 und zusätzlich von 12.30 bis 13.30 Uhr während einer Führung den naturnahen Weinanbau sowie die Lagerung des Weines in historischen Gewölbekellern. Deren Nutzung als natürliche Kühlsysteme wird ebenso erläutert wie deren Vor- und Nachteile, die beispielsweise durch die Klimaerwärmung entstehen. Anschließend kann man bei einer kleinen Weinprobe den Nachmittag ausklingen lassen. Treffpunkt: Weingut Scholtens, Rieneckstraße 6, Fatschenbrunn/Oberaurach.