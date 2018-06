gkle



Die katholische Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer feierte ein Hochfest mit anschließender Prozession durch die Straßen des Ortes. Christian Geldner umrahmte an der Orgel . Während des Festgottesdienstes wurden die drei Erstkommunikanten Emma Kerner, Clara Dinkel und Katharina Weis in die Schar der Ministranten aufgenommen.Symbolisch hängten Kerstin Weis und Verena Kerner den drei Mädchen die Ministrantenkreuze um. Die Uetzinger Ministrantenschar zählt jetzt 15 Messdiener.Im Anschluss an den Gottesdienst zog die Prozession durch den mit Fahnen geschmückten Ort. Pfarrer i. R. Hans Hübner trug bei sommerlichen Temperaturen die Monstranz mit der Hostie unter dem Baldachin. Vorbeter war Ludwig Weis, die Uetzinger Blaskapelle sorgte für die musikalische Umrahmung. Kommunionkinder in ihren Festtagskleidern, die Mitglieder der kirchlichen und politischen Gremien, die Fahnen der Filialkirchen, das Wallfahrtsbild und die Fahnenträger der Gößweinsteiner Wallfahrt, die Fahnenabordnungen der Ortsvereine sowie die Gläubigen ergaben ein farbenprächtiges Bild.