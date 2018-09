Jetzt schon Karten für Kirchweihtanz sichern

Der große Kirchweihtanz des Obst- und Gartenbauvereins findet am Samstag, 13. Oktober, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), in der Schulturnhalle statt. Der Kartenvorverkauf beginnt am Samstag, 22.September, in der Gärtnerei Büchner in Dörfles-Esbach, ab 10 Uhr. red