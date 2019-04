Jetzt ohne Terminstress

Das Standesamt Bamberg schafft die Vorreservierungsfrist von sieben Monaten vor dem geplanten Trauungstermin ab. Ab sofort ist die unverbindliche Reservierung ohne zeitliche Einschränkung möglich, teilt die Pressestelle aus dem Rathaus mit.

Bamberg erfreut sich als Ort für Eheschließungen steigender Beliebtheit. Deshalb gibt es aber auch Engpässe: Vor allem für Freitage und Samstage in der Sommerzeit sind die Termine sehr schnell ausgebucht, das Gleiche gilt für sogenannte Brückentage. Mit der Abschaffung der Frist will das Standesamt allen, die den Bund der Ehe eingehen möchten, die Terminplanung und die Gestaltung ihres Hochzeitstags insgesamt erleichtern. Das Standesamt erhofft sich außerdem, dass so die Termin-Lotterie bei besonders begehrten Hochzeitsterminen künftig der Vergangenheit angehört. Nach wie vor kann die verbindliche Zusage des Standesamtes frühestens ein halbes Jahr vor dem geplanten Hochzeitstermin erfolgen. Das hängt vor allem damit zusammen, dass hierbei gesetzliche Fristen zu beachten sind. Termine können persönlich, per E-Mail und telefonisch vereinbart werden. Auch unter den neuen Voraussetzungen bleibt die unverbindliche Terminreservierung gebührenfrei. red