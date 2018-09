Jetzt offiziell 77 179 Einwohner

Das Bayerische Landesamt für Statistik hat die amtliche Einwohnerzahl der Stadt Bamberg zum 31. Dezember 2017 bekanntgegeben: Sie betrug zu diesem Stichtag exakt 77 179 Personen. Damit halte der seit 2010 anhaltende Trend steigender Einwohnerzahlen in der Welterbestadt weiter an, teilt die Pressestelle aus dem Rathaus mit. Zum Stichtag 31.12.2016 war die amtliche Zahl noch mit 75 743 Personen angegeben worden. Binnen eines Jahres wurden also 1436 Frauen und Männer mehr gezählt. Gegenüber 2010 beträgt der Zuwachs über 7000 Einwohner. Seit Juli 2016 werden von der amtlichen Statistik auch die Bewohner der heutigen Anker-Einrichtung Oberfranken (AEO) erfasst. In der Einwohnerzahl zum Stand 31.12.2017 sind daher rund 1680 Bewohner der AEO enthalten. red