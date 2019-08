Jetzt noch anmelden für den Alststadtlauf

Der 31. Seßlacher Stadtlauf am Freitag, 16. August, überrascht mit neuer Streckenführung, sozusagen halb um die Stadtmauer. Für den Altstadtlauf 2019 sind noch bis 8. August um 12 Uhr Anmeldungen bei der Stadt Seßlach (Carolin Franz, Telefon 09569/9225-40 oder per E-Mail an carolin.franz@sesslach.de) möglich. Die Startgebühren betragen 10 Euro (5 Euro für Bambini). Nachmeldungen am Wettkampftag (zuzüglich 2 Euro Gebühr) sind nur noch von 12 bis 14 Uhr möglich, darauf weisen die Veranstalter ausdrücklich hin. Der Bambini-Lauf startet um 17.15 Uhr, der 4-km-Lauf um 17.30 Uhr und der 10-km-Lauf um 18.30 Uhr. Möglichkeiten zum Umkleiden und Duschen bestehen in der Turnhalle der Grund- und Mittelschule Seßlach. Nach dem Lauf bietet Physiotherapeut Andy Beland eine kostenlose Massage an. bek