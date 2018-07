Jetzt neues Pflegegeld beantragen

red



Ab sofort ist es möglich, das neue bayerische Landespflegegeld in Höhe von 1000 Euro pro Jahr zu beantragen. Anspruchsberechtigt sind alle Pflegebedürftigen ab Pflegegrad zwei, die ihren Hauptwohnsitz in Bayern haben. Der VdK-Kreisverband ist gerne bei der Antragstellung behilflich. Das Pflegegeld kann vom Pflegebedürftigen selbst oder von seinem gesetzlichen Vertreter beantragt werden. Die Antragsfrist für das Jahr 2018 geht bis zum 31. Dezember dieses Jahres. Für die Antragstellung benötiget man neben dem ausgefüllten Antrag nur eine Kopie des Bescheides der Pflegekasse sowie eine Kopie des Personalausweises bzw. des Reisepasses. Stellt ein Bevollmächtigter oder Betreuer den Antrag, ist zusätzlich eine Kopie der Vollmacht oder des Betreuerausweises notwendig.Das Antragsformular für das Landespflegegeld ist in den Finanzämtern, Landratsämtern sowie in der VdK-Kreisgeschäftsstelle erhältlich. Oder es kann im Internet unter www.landespflegegeld.bayern.de/antrag.asp heruntergeladen werden. Näheres bei der VdK-Kreisgeschäftsstelle Kronach , Am Flügelbahnhof 5 a oder unter Tel. 09261/2291.