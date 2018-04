Jetzt muss eine Überraschung her

Die Handballsaison in der 3. Liga Süd neigt sich dem Ende zu. Die Frauen der TS Herzogenaurach zeigten bislang eine starke Entwicklung, belohnten sich aber zu selten mit einem Sieg. Nun benötigt der Aufsteiger für den direkten Klassenerhalt neben drei Punkten aus den verbleibenden zwei Spielen die Schützenhilfe anderer Mannschaften.

Doch zunächst müssen die eigenen Aufgaben erledigt werden und diese verlangen den Schützlingen des Trainer-Duos Mirko Scholten und Klaus Watzinger alles ab. Die beiden noch ausstehenden Partien finden nämlich bei Titelanwärter TSV Haunstetten sowie gegen den aktuell Tabellendritten SG BBM Bietigheim II statt.



Zwei Verfolger im Genick

In der Hinrunde gelang Herzogenaurach gegen eben diese Gegner eine Überraschung. Drei Punkte erkämpften sie sich in den beiden Spielen. Diesen Coup wollen sie wiederholen. Am heutigen Samstag (18 Uhr) tritt die Turnerschaft in Haunstetten an. Der letztjährige Zweitligist steht selbst unter Zugzwang. Um an der Aufstiegsrelegation teilnehmen zu dürfen, muss er mindestens Zweiter werden. Doch die beiden Reservemannschaften Bietigheim und Metzingen sind bis auf einen Punkt herangerückt.

Erst vergangene Woche ließen die Haunstettener bei einer 29:31- Niederlage wichtige Punkte in Regensburg liegen. Allerdings haben die Schwaben aus dem Hinspiel in Franken eine Rechnung offen, die sie begleichen möchten. Damals überraschten die Herzogenauracherinnen den TSV mit einem 26:20 Sieg. Trainer Herbert Vornehm haderte nach der Partie mit der schwachen Leistung seiner Damen, die keinen Zugang zum Spiel fanden. Die TSH dagegen zeigte eines ihrer besten Spiele der letzten Jahre und holte sich verdient die Punkte.

Auf dem Papier dagegen sind die Rollen klar verteilt. Nicht nur, dass Haunstetten an der Spitze der Tabelle steht, während Herzogenaurach Rang 10 belegt, auch der Kader der Augsburger ist gespickt mit erfahrenen Bundesligaspielerinnen. Angeführt von der Ex-Cluberin Annika Schmid über die dynamische Regisseurin Patricia Horner bis hin zur torgefährlichen Sabrina Duschner auf Rechtsaußen ist Haunstetten überall herausragend besetzt.



Hellwach und wie entfesselt

Hervorzuheben ist zudem die ehemalige Junioren-Nationalspielerin Sarah Irmler, die auf der Königsposition im linken Rückraum für Torgefahr sorgt. So wird es für Herzogenaurach keine leichte Aufgabe sein, gegen die heimstarken Schwaben einen Sieg einzufahren. Doch unmöglich ist die Aufgabe nicht.

"Wir fahren nach Haunstetten, um zu gewinnen. Ich erwarte ein heftiges Spiel, da auch der TSV unter Druck steht", sagt TSH-Coach Watzinger. Schon in der Hinrunde habe seine Mannschaft mehrfach gezeigt, dass sie gerade gegen die Spitzenteams hellwach ist und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung entfesselt aufspielen kann. Einstellung und Kampfgeist stimmen, bisweilen fehle es an Routine und Cleverness, um ein Spiel für sich zu entscheiden.

In Laura Wedrich, Lisa Neumann und Saskia Probst hat die TSH Spielerinnen in ihren Reihen, die den Unterschied ausmachen können. Zudem steht mit Martina Ebersberger eine überragende Torfrau zwischen den Pfosten. Entscheidend wird also die Tagesform sein. Wenn alle ihr Leistungspotenzial abrufen können, wird es ein heißer Kampf um die Punkte.